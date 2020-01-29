Deniz Zeyrek: Harp Okulu’ndaki yapılanmaya çomak sokan Taşkesen Paşa hedef haline gelmiş

Reha Taşkesen Paşa göreve başladığında ilk aldığı istihbarat okuldaki FETÖ örgütlenmesine dair olmuş. Kendisini ziyaret eden albaylar da “Mehmet Dişli, Fethullahçı yapılanmanın içindeki önemli bir isim, dikkat edin” bilgisini vermiş.

Aytunç, Taşkesen Paşa’nın o tarihten sonra Dişli’ye adeta mobing uygulamaya başladığını, bu baskı karşısında sıkışan Dişli’nin kendisini ABD’ye tayin ettirdiğini de anımsatmış.

Reklam

Detaylarını kitaptan okursunuz. Ancak işin sonunda şöyle bir durum yaşanmış:

Harp Okulu’ndaki yapılanmaya çomak sokan Taşkesen Paşa hedef haline gelmiş. Telefonları dinlenmiş. Selefi Hulisi Akar gibi gelecekte Genelkurmay Başkanı olması beklenirken, KHO’ndaki uygulamalarıyla ilgili ihbar mektupları ile özel yaşamı bahane edilerek istifaya zorlanmış.

Deniz Zeyrek’in yazısı