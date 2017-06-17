Deniz Zeyrek: Hakkında en çok dosya olan CHP’li 29 dosya ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu

Dokunulmazlıkların bir seferliğine kaldırılmasından sonra HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklanmıştı. HDP tabanından çok tepki gelmedi. Ardından HDP’li milletvekilleri, belediye başkanları bir bir tutuklandı. Çok sayıda HDP’li belediyeye kayyum atandı.

CHP yönetimi, toplantılarda, Enis Berberoğlu’nun başına gelenlere kayıtsız kalınırsa, CHP’nin yargı aracılığıyla hedef alınacağı endişesini dile getirmiş.

CHP’den 51 milletvekiline ait 192 dosya için yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hakkında en çok dosya olan CHP’li ise 29 dosya ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu.

Deniz Zeyrek’in yazısı