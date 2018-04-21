Deniz Zeyrek: Gül ‘hain’ damgasını yememek için CHP’nin adayı olmaz

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Gül’le zaman zaman görüşen kaynağım, “Eski dava arkadaşlarının çok tepkisini çekmemek, oradan ‘hain’ damgasını yememek için CHP’nin adayı olmaz. Hatta başka partilerin de adayı olmayıp ‘partiler üstü’ bağımsız bir aday olmak ister” dedi.

İYİ Parti kendi adayını Meral Akşener olarak açıkladı. O nedenle Gül ismi üzerinde daha çok Saadet Partisi ve CHP duruyor. Görüşmeleri Saadet Partisi yürütüyor.

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Son bir değerlendirmeyi de HDP’nin önde gelen bir yöneticisinden aktarayım: “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artık iki partili dönem bitti. HDP ve AK Parti’nin yanına İYİ Parti-Saadet Partisi aktör olarak geldi yerleşti. Muhafazakâr Kürtler HDP’ye sıcak bakmıyorlar ama Afrin ve Barzani ile ilişkileri bahane edip AK Parti’den uzaklaşıyor, bu iki partiye yöneliyorlar. Seçim ikinci tura kalır da Sayın Erdoğan’ın karşısında Meral Akşener ya da Abdullah Gül kalırsa, bu bölgeden önemli miktarda oy alır.”

Öyle anlaşılıyor ki gelecek bir hafta muhalefet cephesinde fırtına gibi geçecek…

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Deniz Zeyrek’in yazısı