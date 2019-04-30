Deniz Zeyrek: Görüntüler 6 dakikalıkmış ama izlerken 60 dakika gibi geldi, bitmek bilmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin yeni görüntüleri savcılığa sunuldu.

Görüntüler 6 dakikalıkmış ama izlerken 60 dakika gibi geldi, bitmek bilmedi.

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Neler yok ki?

Jandarma, olayda 40’a yakın kişinin aktif olarak varlık gösterdiğini, bunun görüntülerle tanık ifadeleriyle sabit olduğuna dikkat çektiği halde, tek bir zanlı tutuklanmadı. Olaya örgütlü olmayan, galeyanın sonucu ortaya çıkmış münferit bir olay muamelesi yapıldı.

Sadece yazı yazıp, karikatür çizen insanların, Cumhuriyet yazar/çizerlerinin hüküm giyip cezalarını çekmek için cezaevine teslim olduğu, Emin Çölaşan, Necati Doğru ve SÖZCÜ yöneticileri gibi meslek hayatlarını FETÖ gibi yapılarla mücadeleye vakfetmiş insanların 10 yılı aşkın cezalar istenerek FETÖ’ye destekle yargılandığı şu günlerde, kinle, nefretle beslenen bu organize saldırganların elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmasını nasıl görüyorlar?

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Deniz Zeyrek’in yazısı