Deniz Zeyrek: ‘Git Şentop’la yarış’ denmesi Binali Yıldırım için incitici olmuş olabilir

Kim ne derse desin. AK Parti’nin tek başına iktidarını kalıcı hale getiren en önemli unsurlardan biri ulaştırma ve altyapı projeleriydi. Binali Yıldırım da o işlerin mimarıydı.

Bütün bunlara rağmen “git Şentop’la yarış” denmesi Binali Yıldırım için incitici olmuş olabilir.

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Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimler de Erdoğan için ‘vazgeçilmez’ görünüyordu ama benzer durumlarla karşılaştıklarında AK Parti ile yollarını ayırmak zorunda kaldılar.

Peki diğerleri gibi Erdoğan’la Yıldırım’ın arası da açılabilir mi? Yıldırım uzaklaşabilir mi?

Bu soruya ancak Erdoğan’ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı gibi bir makamda değerlendirip değerlendirmeyeceğini gördükten sonra yanıt verilebilir.

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Deniz Zeyrek’in yazısı