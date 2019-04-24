Deniz Zeyrek: ‘Gerilim İstanbul’un geri alınmasını sağlar’ diye düşünen varsa Türkiye’ye kötülük eder

YSK, böyle bir ortamda ikna edici gerekçeler olmaksızın İstanbul seçimini iptal ederse, muhalefetten gelecek tepkinin yaratacağı gerilim de Çubuk’ta tohumları atılmaya çalışılan gerilime eklenecek gibi görünüyor.

Eğer, 1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesinde olduğu gibi, “Yaşanan gerilim ortamı İstanbul’un geri alınmasını sağlar” diye düşünenler varsa, Türkiye’ye büyük kötülük ederler.

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Türkiye’nin huzura ve barışa ihtiyacı var. Bunları biran önce geride bırakıp, ekonomi, dış politika ve güvenlik sorunlarına yoğunlaşmalıyız.

Deniz Zeyrek’in yazısı