Deniz Zeyrek: Gerçek verilerin bedelini sağlık çalışanları ödüyor

Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı mı? Sağlık Bakanlığı da korona

konusunda benzer bir tutum sergiliyor. Korona verileri açık bir şekilde

paylaşılmıyor ve her şeyin kontrol altında olduğu mesajı veriyor. Oysa gerçek verilerin bedelini sağlık çalışanları ödüyor.

İşte bir örnek: Bakırköy’deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki asistanlar sonunda, dayanılmaz iş yüküne ve bitmeyen nöbetlere isyan etti. Yedi aydır hem kendi kliniklerinde, hem korona kliniklerinde, hem de korona polikliniklerinde nöbet tutan asistanların bırakın dinlenmeyi, yemek yemeğe dahi vakitleri olmuyormuş.

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Deniz Zeyrek’in yazısı