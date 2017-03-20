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Deniz Zeyrek: Genelkurmay’a sordum, Atatürk’süz afişler konusunda bir yanıt alamadım

 

Atatürk’ün Çanakkale’de temelini attığı, bugün dünyanın en önemli ordularından biri haline gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri, kutlamalar için hazırladığı üç afişin hiçbirinde Atatürk’ün fotoğrafını kullanmadı.

Genelkurmay’a sordum. Atatürk’süz afişler konusunda bir yanıt alamadım. Ancak, kutlama töreninin videosunu izlemem önerildi. İzledim: Atatürk ve silah arkadaşlarına saygıyla başladı tören.

Duvardaki ekrana yansıyan görsellerde bolca Atatürk fotoğrafı vardı. Hatta, mini konserde referandum sürecinde ‘hayır’ cephesinin yeniden popüler hale getirdiği ‘İzmir Marşı’ bile seslendiriliyordu.

Anlayacağınız, kapalı törende İzmir Marşı bile çalınmış.

Sokaklara, panolara asılan afişlerde ise Atatürk yok.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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