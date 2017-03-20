Deniz Zeyrek: Genelkurmay’a sordum, Atatürk’süz afişler konusunda bir yanıt alamadım

Kızılay’dan alınan kan nedeniyle doğar doğmaz HIV bulaşan ve şimdi 21 yaşında olan genç, HIV taşıyıcısı biri olarak yaşadıklarını anlattı: “Bugüne kadar bir arkadaşım bile olmadı. Herkes benden kaçtı. Dışlandığım bir ülkede kalmak istemiyorum.”