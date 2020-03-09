Deniz Zeyrek: Gazetecilerin tutuklanmasını savunmak zorunda kalıyorlar

Bazen iktidarın ve iktidar destekçilerinin işinin gerçekten zor olduğunu düşünüyorum.

– Düşünsenize, gazetecilerin tutuklanmasını savunmak zorunda kalıyorlar.

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– Sorun o kadar yaygınlaştı ve bu konuda yargı üzerindeki siyasi etki o kadar alenileşti ki artık ‘onlar gazeteci değil’ gerekçesine de itibar eden kalmadı.

Üstelik, tutuklanan ve gözaltına alınan gazeteciler, geçmişte FETÖ’nün hedefinde olan, OdaTV ve Ergenekon davalarından cezaevinde yatan isimler. İktidar mensubu olsam, FETÖ’cülerin o gazetecilerin tutuklanmasını ellerini ovuşturarak izlediğini ve “Bizim tamamlayamadığımızı bu hükümet tamamladı” dediğini düşünür, sinir olurdum.

Deniz Zeyrek’in yazısı