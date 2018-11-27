Deniz Zeyrek: Gazeteci Cemal Kaşıkçı gündemden düştü mü bana mı öyle geliyor?

Yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı gündemden düştü mü bana mı öyle geliyor?

Birkaç vicdanlı gazeteci, insan hakları aktivisti vahşi cinayetle ilgili fikri takibe devam ediyor, gelişmeleri duyurmaya çalışıyor ama hükümet seviyesinde 10 gün önceki kararlılık ve gür sesi pek duyamıyoruz.

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Oysa bir çok gelişme yaşanıyor, güvenlik/istihbarat birimleri çok önemli bilgilere ulaşıyor.

Örneğin, İstanbul’daki Suudi Konsolos ile Veliaht Prens Salman’ın danışmanı Kahtani arasında arasında geçen konuşmaların kaydı…

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Ya da Kahtani ile Veliaht Prensin koruması Mutreb arasında geçtiği belirtilen konuşmanın kaydında üçüncü bir kişiden gelen, Kahtani’ye talimat veren sesin analizi.

Ya da Yalova’da polis tarafından aranan villa gibi, katiller tarafından ziyaret edilen, hatta cesedin saklanma ihtimali olan evlerle ilgili çemberin daraltılması.

Deniz Zeyrek’in yazısı