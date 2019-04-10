Deniz Zeyrek: Fox TV’nin hayali seçmen aradığı adreslerde hükümete yakın medyanın muhabirleri dolaşıyor

Bakın zaten Ocak 2019’da sadece Halk TV ya da Fox TV muhabirlerinin hayali seçmen aradığı o adreslerde bir haftadır hükümete yakın medya kuruluşlarının muhabirleri dolaşıyor. Ocak 2019’da iddialarla ilgilenmeyen emniyet teşkilatımız, bugün onlarca polisi göndermiş kapı önlerinde “Burada mı oturuyorsunuz” sorularını yönelterek insanları tedirgin ediyor.

Ortaya çıkan durum, seçimden önce başka, seçimden sonra başka tavır koyanları komik duruma düşürüyor ama demokrasimiz açısından komik değil trajikomik bir manzara yaratıyor.

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Keşke daha fazla komik duruma düşmeseler!

Deniz Zeyrek’in yazısı