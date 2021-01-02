Deniz Zeyrek: Fikri Sağlar, Erdoğan’a kendisi planlasa yaratamayacağı bir fırsat yarattı

2021 yılının ilk gününe telefonumu açar açmaz gördüğüm ilk mesaj ‘Elektrik ve doğalgaza zam’ haberini içeriyordu.

“Ne güzel bir başlangıç” dedim.

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(…)Peki böyle bir ortamda biz ne konuşuyoruz?

Fikri Sağlar’ın türbanlı hakim karşısına gittiğinde yaşayacağı hissiyatı. Ne diyor Sayın Sağlar?

“Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor.”

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Salgınla mücadelede, ekonomide, dış politikada çok ciddi sorunlarla boğuşan, bu sorunlar yüzünden oy kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce Sağlar’ın sözlerini duyduğunda ne hissetmiştir?

Gösterdiği tepkiden, fırsata çevirmesinden anlaşılıyor ki pek de memnun kalmıştır. Çünkü bu tür tartışmaların kendi tabanını konsolide edeceğini, DEVA Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne giden oyları tutmasını sağlayacağını gayet iyi biliyor.

(…)Fikri Sağlar farkında mı bilmiyorum ama açıklamaları Erdoğan’a kendisi planlasa yaratamayacağı bir fırsat yaratmıştır.

Deniz Zeyrek’in yazısı