Deniz Zeyrek: Fakirlik kağıtlarını konuşmamız gerekirken, biz neyi konuşuyoruz?

İtiraf edeyim, bilmiyordum.

Yoksul ailelerin devletin sosyal yardımlarını bir ‘Fakirlik Vesikası’ ile alabildiğini, önceki gün muhtarlıkta karşıma çıkan matbu Fakirlik Kağıdı destesi sayesinde öğrenmiş oldum.

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Kim bilir binlerce muhtarlıkta kaç tane Fakirlik Kağıdı vardır.

Peki sözünü ettiğim o buzdağını, bu fakirlik kağıtlarını konuşmamız gerekirken, hükümetin propaganda gücü ve muhalefetin beceriksizliği sayesinde biz neyi konuşuyoruz?

“Ekonomimiz uçuşa geçti”

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“HDP ile İYİ Parti görüştü?”

“HDP PKK ile bağını kessin”

“CHP Darbe mi istiyor?”

“Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilsin!”

“Halka yardım dağıtan belediyeler paralel yapı mı kuruyor? Devlet içinde devlet mi oluyor?”

O vesikaları gördükten sonra ne zaman bir iktidar mensubundan bu yapay gündem maddelerini duyacak olsam dilime Orhan Veli’nin şiirinden bir satır takılıyor:

“Geç bunları anam babam, geç bunları!”

Deniz Zeyrek’in yazısı