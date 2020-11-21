Deniz Zeyrek: Faiz artırımına izin, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu gösteriyor

Kadere bakın ki Çetinkaya’nın yerine gelir gelmez ciddi boyutlarda faiz indiren Murat Uysal’ı düşük faizler götürdü. Yerine gelen Naci Ağbal’ın ilk icraatı ciddi bir faiz artışı oldu. Erdoğan’ın faiz-enflasyon hesabı tutmadı. Geçen bir buçuk yılda hem faizler, hem enflasyon, hem döviz kurları arttı, büyüme ve üretim ise azaldı. Kurları sabit tutmak için döviz rezervleri kullanılınca, Merkez Bankası’nın kasası da boşaldı.

Erdoğan’ın yeni yönetime 475 baz puan faiz artırma izni vermesi, ekonomideki olumsuz durumun ciddiyetinin farkında olduğunu gösteriyor. Bir diğer deyişle, (Babacan’ın tanımıyla) Erdoğan’ın ekonomik reform alanında attığı ilk adımlar “samimiyet testini” geçmiş görünüyor.

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı