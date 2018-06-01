Deniz Zeyrek: Ezhel konusunda kaş yapayım derken göz çıkarıldı

Haberi okuyunca “uyuşturucu kullanımını teşvik davası”na ve tutuklama kararına gerekçe yapılan o şarkıyı arayıp buldum. YouTube’da 31, Spotify uygulamasında 13 milyon kez izlenmişti. Bu yazıyı yazmadan önce bir daha baktım. Aradan geçen 5 günde YouTube’daki sayı 33.3, Spotify’daki sayı 14.5 milyona dayanmıştı. Yani Ezhel cezaevindeyken şarkısı dışarıdaydı ve 4 milyon kez daha dinlenmişti. Üstüne üstlük mesele, forumlarda, sosyal medyadaki tartışma platformlarında bir “özgürlük meselesi” olarak ele alınmıştı.

Gençler, kendilerini belki de dünyanın en büyük tehlikesinden kurtarmak gibi ulvi bir amaçla atılan o adımı, özgürlüklerine müdahale olarak görmüşlerdi.

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Yani kaş yaparken biraz göz çıkarılmıştı.

İddialı gelebilir size ama 24 Haziran seçimlerinde onlara “özgürlük” vaat eden ve bu konuda güvenlerini kazanabilen siyasetçiler pastadan en büyük payı alabilir.

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Deniz Zeyrek’in yazısı