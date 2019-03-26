Deniz Zeyrek: Esad’ı destekleme zamanı mı?

Suriye‘nin Golan konusunda etkili bir adım atabilmesi, iç savaşın sona ermesine, Türkiye gibi etkili bölge ülkelerinin İsrail‘in karşısında ama aynı zamanda Suriye‘nin yanında yer almasına bağlı. Bu da Suriye‘nin toprak bütünlüğünü ve mevcut hükümetin egemenliğini tanımaktan geçiyor.



Ankara‘nın bir tarafta Filistin‘e, diğer tarafta Suriye‘ye yayılan İsrail‘e bakışı olumsuz ama Beşar Esad da “düşman” kategorisinde. Türkiye‘nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu da hem İsrail‘e hem Esad‘a karşı.



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Ortadoğu, “düşmanımın düşmanı dostumdur” sözünün geçerli olmadığı tek coğrafya ama bu meselede –ne yazık ki- Türkiye‘nin de düşmanlar arasında bir tercih yapması gerekebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı