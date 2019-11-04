Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın Washington’a gitmemesi, Trump’ı da tamamen kaybetme riskini getirir

ABD ile ilişkilerde önemli rol oynayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a da yakın bir isme seyahatle ilgili görüşlerini, gitmenin ya da gitmemenin artılarını, eksilerini sordum.

İlker‘le yayındaki sohbetimizi izlediğini anımsattı ve “Gitmezse ABD ile yaşadığımız sorunlu ilişki, bir süreliğine kopma aşamasına gelir. ABD, Suriye’de ve Washington’da bizim aleyhimize çalışmaya devam eder” dedi.

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Bu sözlerini “Erdoğan’ın gitmesi gerektiği” görüşünü savunduğuna yordum.

Devam etti:

“Washington’da tutmamız gereken isim Trump. Kendisi, Türkiye’nin lehine kararlarında direniyor.”

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Bu sözleri ise “Erdoğan’ın Washington’a gitmemesi, bu nedenle zor durumda kalacak Trump’ı da tamamen kaybetme riskini getirir” olarak yorumladım.

Erdoğan’ın Washington’a gitmemesi, bu nedenle zor durumda kalacak Trump’ı da tamamen kaybetme riskini getirir.

Deniz Zeyrek’in yazısı