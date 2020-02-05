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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın Ukrayna seyahatindeki detay Rusların büyük tepkisini çekmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda Rusya’ya ılımlı mesajlar gönderse de Ukrayna seyahatindeki bir detay Rusların büyük tepkisini çekmiş. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vlademir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılanırken askerleri “slava ukreine (şan olsun Ukrayna’ya)” diye selamladı. 2018’den beri resmi törenlerde kullanılan bu selamlama 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Rusya karşıtlığının sembolü olarak görülüyor. Moskova’daki meslektaşımız Fuad Safarov’un aktardığına göre, Rusya’nın önde gelen gazetecileri, siyaset bilimcileri sosyal medya paylaşımlarında Erdoğan’ın bu sözlerini “Rusya’ya meydan okuma” olarak yorumlamış.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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