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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın o hatalı cümlesi karşı karşıya olduğu veri bombardımanından mı kaynaklanıyor?

Ben makaleyi okurken, açık olan televizyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşuyordu. Şu cümleleri duyuyordum: “Bazı yerlerde Saadet olarak adayları var ama büyükşehir olarak yok.”

Erdoğan her gün iki ya da üç konuşma yapıp, o konuşmalarda bir taraftan ‘muhalefet PKK ve HDP ile ilişkili’ görüşünü tekrarlayarak pekiştiriyor, diğer taraftan da bu görüşü desteklemek için kendisine verilen güncel bilgileri paylaşıyor.

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Erdoğan’ın içinde hatalı bilgi olan o cümleyi kurması, bilinçli değilse, seçim gündemi nedeniyle karşı karşıya olduğu veri bombardımanından kaynaklanıyor olabilir mi?

Bu arada Erdoğan’ın açıklaması Türkiye’nin büyük bölümü tarafından duyulurken, Karamollaoğlu’nun açıklaması çok az insana ulaşabiliyordu. Bu da Erdoğan’ı dinleyip, Karamollaoğlu’nu dinleyemeyenlerin Saadet’in İstanbul’da adayı olmadığına inanmaları ihtimalini güçlendiriyordu.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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