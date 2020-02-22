Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın asıl tepkisinin Kavala’nın tahliyesinden çok ‘beraat’ kararına olduğunu öğrendim

Biraz araştırdım, Beştepe’ye yakın isimlerden soruşturdum.

Erdoğan’ın asıl tepkisinin Kavala’nın tahliyesinden çok Gezi Davası’nın ‘beraat’ kararıyla sonuçlanmasına olduğunu öğrendim.

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Neticede muhalefetin göğsünü gere gere sahiplendiği, Abdullah Gül’ün dahi büyük gurur duyduğunu söylediği Gezi Olayları, neticede hem Erdoğan hem de yakın çevresince ‘hükümeti devirmek için harekete geçmiş dış destekli bir operasyon’ olarak tanımlanıyordu.

Haliyle davadan ‘beraat’ kararı çıkması, Erdoğan cephesinin sarıldığı önemli bir ‘mağduriyet kozunu’ ortadan kaldırmış oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı