Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan, kendi tabanında üretilen ‘yukarı’ kavramının aşağıda bu şekilde kullanıldığının farkında mıdır?

Erdoğan’ın 2013’te “buralarda nelerin olduğu belli değil” diye ifade ettiği boşluğu, bugün, 2020’de Prof. Sofuoğlu kendi kafasına göre dolduruyor. Sanıyor ki Erdoğan’ı referans gösterdiğinde, nasıl doldurursa doldursun kimse ona dokunamayacak.

Sofuoğlu, referans olarak Erdoğan’ı kullanan ilk ya da son kişi değil. Birkaç örnek daha verebilirim:

Reklam

*Bir şirketin bir devlet kurulunda işi var. İşin önünde yasal hiçbir engel yok. Ancak o şirketi kendi mahallesinden görmeyen ve işi yapmak istemeyen bürokrat, baş parmağını yukarı doğru kaldırıp, biraz da sesini kısarak “yukarıya sormak lazım” diyor. Şirketin temsilcisi “yukarı neresi” diye sorunca da “külliye” yanıtını alıyor. Bürokrat sanıyor ki işi olmayan şirket, faturayı Erdoğan’a kesince kendisi kurtulacak.

*Bir gazeteci, yazısında ya da TV’de hükümeti eleştiriyor. Sosyal medyada hükümet savunucusu bir kullanıcı o gazeteciye galiz küfürler ediyor. Kullanıcının profiline bakıyorsunuz. Profilinde, arka planında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boy boy resimleri. Sanıyor ki orada Erdoğan’ın fotoğrafı olunca hakaret ve küfür etmek serbest.

Çok merak ediyorum, acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi tabanında üretilen ‘Yukarı’ ya da ‘Külliye’ kavramlarının aşağıda bu şekilde kullanıldığının farkında mıdır?

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER

HDP hakkında kapatma davası açılırsa ne olur?

bunca şamataya ve boş lakırdıya neden olan parti kapatma meselesi, Anayasa ve SPK’de yıllar içinde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından bugün artık neredeyse hiçbir ciddi hukuki etki doğuracak bir yaptırım türü değil.

Dış politika aslında içeriyi ‘inşa’ eder. Nasıl mı?

İktidarların dış politika pratiğini ve bu pratiğin ulusal çıkar, dava, güvenlik gibi söylemsel araçlarını ‘tekel’inde tutması, ona sivil ve siyasal gündemi ‘devletleştirebilme’ imkanını zaten veriyor. Muhalefetin bu tutuma karşı eleştirel bir pozisyon almaması ülkede siyaset alanını tümüyle kapatır.

Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, bugün ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.