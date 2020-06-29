Deniz Zeyrek: Erdoğan, gençlerin kendileriyle ilgileniliyormuş gibi yapılmasından haz etmediğini görmüştür

Erdoğan’ın üniversitelere giriş sınavı öncesinde gençlerle yaptığı video konferansa ilgi gerçekten büyüktü. Önceki videoları 15-20 bin, maksimum 100 bin izlenirken, o sohbeti 2 milyondan fazla genç izledi.

Ancak, ilginin yoğun olması o yayının başarılı olduğu anlamına gelmiyordu.

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Sınavın ertelenip, tekrar öne alınmasına öfkeli olan gençler, Erdoğan’ın ekibinin olumsuz yorumları engellemek için yayını yoruma kapatmasına tepkiliydi. İkinci tepki nedeni de konferans için seçilen gençlerin sorunlardan çok övgüleri dillendirmesi oldu.

Bin 500’den fazla yorumun büyük bölümü de olumsuzdu.

Erdoğan ve ekibinin, bu yayın sayesinde gençlerin kendileriyle ‘ilgileniliyormuş’ gibi yapılmasından pek haz etmediğini gördüğünü varsayıyorum. Gençleri kaybetmemek için verdikleri siyasi mesajın da çağa uyum açısından gözden geçirilmesinde fayda var.

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Deniz Zeyrek’in yazısı