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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: ‘Erdoğan CHP’li biri ile görüştü’ olayından çıkarılacak dersler var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın “CHP’li biri”yle görüştüğüne dair iddianın yayınlanmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Bu olay sayesinde, hepimiz açısından çıkarılması gereken çok önemli dersler var.

Bu olayda, gazeteci açısından çıkarılacak en önemli ders, “yazmaya karar verdiği bir iddiayı bizzat kendisinin teyit ettirmesi, meslektaşı dahi olsa başkasına duyduğu güvenle hareket etmemesi” gerekliliğidir.

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Bu olayda, Kılıçdaroğlu ya da CHP yönetimi açısından çıkarılacak en önemli ders, “İddianın doğurabileceği bütün sonuçları iyi hesap edip, sağduyulu, soğukkanlı hareket etme, boş havuza atlamama gerekliliği” idi.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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