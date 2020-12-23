Deniz Zeyrek: ‘En iyi savunma saldırıdır’ stratejisi, iletişimde her zaman mümkün olmayabilir

Yerlikaya’nın ve kendisini savunmaya çalışanların bir başka iddiası da “CHP içindeki tacizleri örtbas etmek için bunu yapıyor” oldu.

Velev ki öyle! Bu, Yerlikaya’nın çeteden sahte diploma aldığı ve bu yüzden mahkum olduğu gerçeğini değiştiriyor mu?

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“En iyi savunma saldırıdır” stratejisi, savaş meydanında her zaman işe yarayabilir. Ancak iletişim ve propaganda alanında bu her zaman mümkün olmayabilir.

Zira iletişim çağında gerçeğin ortaya çıkma ve muhatabıyla buluşma hızı o kadar arttı ki bu strateji çoktan eskidi. Benden söylemesi.

Deniz Zeyrek’in yazısı