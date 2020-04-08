Deniz Zeyrek: Düzenlemeyle Erdoğan’ın ilkesi de buhar oluyor

Hatırlar mısınız bilmiyorum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir zamanlar şöyle demişti:

“Kader mahkumları meselesini anlamış değilim. Kime kader mahkumu denir çok çok önemli. Benim ilkem de şudur: Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur.”

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Yapılacak düzenlemeyle, Erdoğan’ın bu ilkesi de buhar oluyor.

Çünkü bir kez daha çocuklara, kadınlara, insanlara karşı işlenen ‘somut’ suçların cezası azalıyor, devlete karşı ‘işlendiği iddia edilen’ suçların cezası değişmiyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı