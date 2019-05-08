Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Demokraside küme düşmek

YSK’nın bu kararının ülkemizi demokrasi liginde küme düşürdüğüne inanıyorum. Çünkü, bu Cumhuriyetin yurtsever bir vatandaşı olarak (YSK‘nın kararının değişmeyeceğini, hepimizi bağlayacağını kabul etmekle birlikte) o kararın seçmenin iradesini yansıtmadığına inanıyorum.

Vicdanımla kabul etmekte de zorlanıyorum. Neden mi?

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Haftalardır, bütün itiraz konularını detaylıca çalışıp, hukukçularla saatler süren konuşmalar yapıp, kanunlara göre bir seçimin iptal edilmesini gerektirecek somut kanıtları görmeye çalışıyordum.

Ancak, ne seçim kurullarının inceleme sonuçlarında, ne “iptal” isteyen hukukçuların cümlelerinde ne de YSK’nın kısa kararında ikna edici bir kanıta rastlayamadım.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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