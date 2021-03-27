Deniz Zeyrek: Cumartesi Anneleri yargılandıkça insan hakları eylem planı falan işe yaramaz

Bana sorarsanız kayıp yakınlarının hesap sorarken hesap vermek durumunda kaldığı bir ülkede demokrasiden, hukuktan ve adaletten söz etmek imkansızdır. 1990’lardaki o baskı ortamını, 170. haftadan sonra yaşananları anımsatan bu zorlama dava sürdükçe ve evlat acısı yaşayan Cumartesi Anneleri o davada yargılandıkça bu ülkede insan hakları eylem planı falan işe yaramaz.

Berfo Ana gözü açık gitmişti. Şimdi de kendisiyle aynı kaderi paylaşan analara yapılanlar nedeniyle kemikleri sızlıyor.

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Peki seçim ve referandumlar öncesinde kendisini bayrak yapan AK Parti iktidarının umurunda mı bu?

Deniz Zeyrek’in yazısı