Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Çin sermayesi ‘Kanal İstanbul’ projesiyle yakından ilgileniyor

Ancak tam “Kanal İstanbul artık tarih oldu. Bu parasızlıkta yapamazlar” denilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporu ile konu yeniden gündem oldu. Bakanlık, 45 kilometrelik kanalın yedi yılda tamamlanacağını ve 75 milyar TL’ye mal olacağını duyurdu.

Peki devletin öz kaynaklarıyla yapamayacağı, Türk özel sektörünün 75 milyar TL’lik bir işin altına girmeye mecalinin olmadığı bir dönemde ne oldu da çılgın proje yeniden gündeme geldi?

Reklam

İstanbul’da yaptığım sohbetlerde duydum ki Çin sermayesi projeyle yakından ilgileniyormuş ve yetkililerle temasa geçmiş.

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER

Ankara Barosu: ‘Arabuluculuk sınavı’ anahtarının gizlenmesi, itiraz hakkına engel

Ankara Barosu, ‘arabuluculuk sınavı’nın soru ve cevaplarının kamuoyuyla paylaşılmamasının, iddia ve sorgulamaları da beraberinde getirdiğini, sınava girenlerin hak ve özgürlüklerini kısıtladığını bildirerek, Adalet Bakanlığı’na ‘şeffaflık’ çağrısında bulundu. Baro, yaptıkları başvurularla daha önce benzer uygulamayı yapan ÖSYM’nin uygulamalarının Danıştay tarafından iptal edilmesine yol açtıklarını hatırlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...