Deniz Zeyrek: Çin sermayesi ‘Kanal İstanbul’ projesiyle yakından ilgileniyor

Ancak tam “Kanal İstanbul artık tarih oldu. Bu parasızlıkta yapamazlar” denilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporu ile konu yeniden gündem oldu. Bakanlık, 45 kilometrelik kanalın yedi yılda tamamlanacağını ve 75 milyar TL’ye mal olacağını duyurdu.

Peki devletin öz kaynaklarıyla yapamayacağı, Türk özel sektörünün 75 milyar TL’lik bir işin altına girmeye mecalinin olmadığı bir dönemde ne oldu da çılgın proje yeniden gündeme geldi?

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İstanbul’da yaptığım sohbetlerde duydum ki Çin sermayesi projeyle yakından ilgileniyormuş ve yetkililerle temasa geçmiş.

Deniz Zeyrek’in yazısı