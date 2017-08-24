Deniz Zeyrek: CHP’lilerin tepkili olduğu fotoğraf, Erdoğan eleştirdikten sonra savunulur hale geldi

Yürürken, o fotoğrafı gözümde canlandırdım.

Son derece doğaldı, samimiydi…

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Fotoğraf Salı günü “Vatandaş Kemal” başlığı ile Hürriyet’te yayınlandıktan sonra iyi bir iletişimciye sordum: “Sen ne düşünüyorsun?”

“Ben olsam öyle bir fotoğraf verdirmezdim” dedi ve ekledi: “Siyasal iletişimde kıyafet, imaj çok önemlidir. Beyaz gömlek, Lacivert ya da siyaha yakın takım elbiseler, kırmızı kravatlar güven verir. Atletli fotoğraf, 432 kilometrelik yürüyüşte sembol haline gelen ‘beyaz gömlekli adalet dövizi taşıyan Kılıçdaroğlu’ fotoğrafının önüne geçebilir..”

…Ancak, salı akşam saatlerinde durum değişti. Bilumum sosyal medya ve anlık iletişim uygulamalarından Atatürk’ün mayolu fotoğrafları yağmaya başladı. Şortun üzerindeki beyaz askılı mayo, atlet gibi duruyordu. Atletli fotoğrafı eleştiren bir iki CHP’li de aynı fotoğrafı paylaştı.

Anladım ki fotoğrafların tamamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Atatürk’ün atletle fotoğraf çektirdiğine şahit oldun mu” sözlerine tepki olarak paylaşılıyordu.

Anlayacağınız, CHP’lilerin bile tepkili olduğu bir fotoğraf, Erdoğan eleştirdikten sonra savunulur hale gelmişti.

Deniz Zeyrek’in yazısı