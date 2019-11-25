Deniz Zeyrek: CHP’de liderlik umudu azalan parti içi muhalefet bu olaya sarıldı

Hem bozulan ekonomik istikrarı, zamları, yeni konulan vergileri, hayat pahalılığını, işsizlikteki durumu, Tank-Palet fabrikasının özelleştirilmesi gibi idarenin tartışılan eylemlerini, dış politikada yaşanan olumsuzlukları savunmakta zorlanan iktidar, hem yerel seçimlerden sonra CHP’de liderlik umudu azalan parti içi muhalefet, mal bulmuş Mağribi gibi bu olaya sarıldı.

Memlekette bu kadar sorun varken iktidar ve CHP içi muhalefetin umudu, kaynağı belirsiz bir üfürme habere ve o haber üzerinden estirilen fırtınaya kaldıysa vay halimize!

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Deniz Zeyrek’in yazısı