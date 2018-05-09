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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: CHP, İnce kararından son derece memnun

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Peki ikinci tur olursa ve İnce ikinci tura kalırsa, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt seçmenlerden oy alabilir mi?

Konuştuğum partililerin neredeyse tamamı, İnce’nin kampanyayı Hacı Bayram Camii’nden başlatmasına, Anıtkabir’de dua etmesine, bugün Demirtaş’la görüşeceğine dikkat çektiler ve İnce’nin o seçmenlerin soru işaretlerini gidermek için yeterli zamanı olacağını savundular.

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Öyle görünüyor ki CHP içinde “bir aday çıkaramadınız”, “CHP’de insan mı yok parti dışından aday bakıyorsunuz” gibi eleştiriler geride bırakılmış ve seçimlere yoğunlaşılmış. Bu durum, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu da rahatlatmış.

CHP lideri İnce’yi aday olarak seçtikten sonra yaşanan gelişmelerden ve dolayısıyla verdiği karardan son derece memnun.

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Deniz Zeyrek’in yazısı

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