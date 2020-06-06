Deniz Zeyrek: CHP bu sabır testinden de ‘tuzağa düşmeden’ çıkıp iktidarı hayal kırıklığına uğratmak istiyor

CHP yönetimi, bu sabır testinden de ‘tuzağa düşmeden’ çıkıp iktidarı hayal kırıklığına uğratmak istiyor. CHP’nin önemli bir ismi, dünkü sohbetimizde, iktidarın salvolarının kendilerini öfkelendirdiğine dikkat çekip, “Sayın Genel Başkana TV ekranında ‘Sinei millete dönmek de dahil her konu gündemdedir’ demek istediğimi söyledim. Ancak, karşı çıktı, yapmamamı istedi” dedi. Kılıçdaroğlu’nun tabandaki öfkeyi yatıştırıcı bu tavrı, iktidarın benzer adımlarına beklenen karşılığı vermeyeceklerin bir göstergesi.

Buna karşın iktidar kanadı da muhalefetin ekonomik kriz, işsizlik, yüksek enflasyon, yoksulluk gibi meseleleri sürekli gündemde tutma çabasını boşa çıkarmak istiyor. Bu nedenle de özellikle yargı kararları üzerinden sıkıştırma, muhalefetle ‘kontrollü’ bir gerilimi sürekli kılma arayışını sürdürüyor.

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Deniz Zeyrek’in yazısı