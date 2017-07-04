Deniz Zeyrek: CHP 1 milyon sözünü tutarsa Ankara’nın kayıtsız kalması zorlaşabilir

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Kılıçdaroğlu, yürüyüşü kazasız belasız tamamlayıp, görkemli bir final yapmak istiyor. Bu amacına ulaşmasında en büyük görev CHP teşkilatlarına düşüyor.

Evet, CHP teşkilatı, bütün zorluklara rağmen 400 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu’na, kendisini 9 Temmuz’da 1 milyon kişi ile karşılama sözü vermiş.

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İngilizlerin Tuz Yasası, Hindistan halkına yönelik adaletsizliklerin sembolüydü. Mahatma Gandi, 388 kilometrelik yürüyüşünün sonunda Dandi’ye varmış, okyanus kıyısında avuç içine aldığı çamuru yıkayıp içindeki tuzu ayıklayıp yasayı ihlal etmişti. Onbinlerce Hintli, tutuklanmayı göze alıp aynı hareketi tekrarlayınca 170 yıldır yürürlükte olan yasa fiilen işlevsiz hale geldi. Gandi’nin yürüyüşü ve sivil itaatsizliği dünya siyasi tarihine geçti.

Eğer, teşkilatlar verdikleri sözü tutar da 9 Temmuz 2017 günü, 1 milyon kişi, sadace “adalet” talebiyle, barışçıl bir şekilde Maltepe’deki 120 hektar alanı (ki bu 171 futbol sahasına eşdeğer) doldurursa, Ankara’nın bu talebe kayıtsız kalması zorlaşabilir.

Bu gerçekleşmezse ne mi olur?

Yürüyüş boyunca pek ortalıkta görünmeyen Genel Başkanlık adayları, 24 günlüğüne ara verilen kurultay ve liderlik tartışmalarını yeniden başlatır.

Deniz Zeyrek’in yazısı