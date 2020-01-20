Deniz Zeyrek: Çevreciler haklı çıkarsa Sayın Vali’nin ‘yanılmışım, yanlışı savunmuşum’ demesi için çok geç olacak

Hayatta en zor şey, bir yanlışı savunmak olsa gerek. Bir zamanlar bir bakan Çernobil faciasının bizi etkilemeyeceğini söyleyerek çay yudumlamıştı. Bugün ülkede sıkça duyduğumuz her kanser vakası bize o görüntüyü anımsatıyor.

Tarihin her döneminde gerekli tedbirleri almak yerine, yapılan yanlışları ve doğayı, çevreyi hiçe sayan, sadece para kazanma hırsına odaklanan projeleri savunmak devlet yöneticiliğinin mütemmim cüzü olsa gerek!

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Dilerim 20-25 yıl sonra, yaşama sırası torunlarımıza geldiğinde Sayın Vali haklı çıkar da o balık çiftlikleri, o santrallar Aydın’a hiçbir zarar vermez ve ben yalancı duruma düşerim.

Ya çevreciler haklı çıkarsa?

İşte o zaman Sayın Vali’nin “yanılmışım, yanlışı savunmuşum” demesi için çok geç olacak.

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Deniz Zeyrek’in yazısı