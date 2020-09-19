Deniz Zeyrek: Çavuşoğlu, ‘Adaların silahlanmasını biz engelleyemedik’ diyemeyeceği için, ‘Suç Lozan’da’ demeye getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ders kitaplarında ilkokulda anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef işte görüyoruz” dedi.
Lozan Barış Anlaşması’nı kastediyordu. “Adaların silahlanmasını biz engelleyemedik” diyemeyeceği için “Suç Lozan’da” demeye getiriyordu.
Oysa aklı başında bir çok insan, önemli tarihçiler “Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir” der. Devletin önemli kurumları da Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını savunurken Lozan’a atıfta bulunur.