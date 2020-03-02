Deniz Zeyrek: Bunlar Suriye’de ilk düğmenin hatalı iliklenmesinin sonucu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Birkaç bin mülteciyle ne yapılacağı konusunda anlaşamayanlar, 3.7 milyon mülteci barındıran ülkemizi ‘yeter artık’ dediği için eleştirmeye cüret ediyor. Bu, utanç verici bir ikiyüzlülükten başka bir şey değil” dedi.