Deniz Zeyrek: Bunlar Suriye’de ilk düğmenin hatalı iliklenmesinin sonucu

Tarih: 1 Nisan 2012.
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
Toplantı ismi: 2. Suriye’nin Dostları Grubu Konferansı.
Türkiye’yi, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil ediyor.
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ABD’nin temsilcisiydi. Ayrıca 80’den fazla ülkenin yöneticileri oradaydı.
Ülkeyi yönetenler ister kabul etsin, ister etmesin.
İlk düğme 1 Nisan 2012’de İstanbul’da yanlış iliklendi.
Suriye konusunda yapılan bütün hatalar, başımıza gelen bütün kötülükler o düğmenin hatalı iliklenmesiyle başlayan sürecin sonucudur ve zararın neresinden dönülürse kardır.