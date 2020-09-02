Deniz Zeyrek: Bu şahıslar da adliyeden salıverilirse, fatura Bakan Soylu’ya kesilir

Bakan Soylu’ya dün sordum. Yakından takip ettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinden de bir zanlının yakalandığını, üç zanlının da kimliklerinin tespit edildiğini, Atay’a saldırmadan önce iletişim kurup özellikle buluştuklarını öğrendim.

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Bu bilgiler, uyuşturucu başta olmak üzere sabıkaları oldukça kabarık olan şahısların, Atay’ı planlı bir şekilde, belki de öldürme kastıyla hedef aldığını gösteriyor.

Büyük ihtimalle ‘Bakanla tartışana saldırırsak başımıza bir şey gelmez, hatta sırtımız sıvazlanır’ düşüncesiyle hareket etmişlerdir.

Hal böyleyken, bir milletvekiline pervasızca saldıran bu şahıslar da Kılıçdaroğlu’na saldıranlar gibi karakoldan ya da adliyeden salıverilirlerse bu durum Atay’ın iddiasını haklı çıkarmakla kalmaz, suçluların ‘devlet nasıl olsa yanımda durur’ kurgusunun doğru olduğunu kanıtlar.

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Vatandaşlarda ise ‘adalet’ duygusu yerine ‘yargısız infaz’ ve ‘cezasızlık’ duygusunu besler.

Kendisi istediği kadar aksini söylesin, fatura doğrudan Bakan Soylu’ya kesilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı