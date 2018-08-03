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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Brunson konusunda Ankara’nın tavrı, İsmet İnönü’nünkine benziyor

 

S-400, Suriye gibi krizli konuların ardından Brunson konusunda da ABD baskısına karşı Ankara’nın tavrı, merhum İsmet İnönü’nün Johnson mektubuna verdiği “Yeni bir dünya kurulur Türkiye de orada yer alır” yanıtını andırıyor.

Neticede ABD, Türkiye’yi kaybetmenin, Ankara da ABD’ye karşı sert tavrının yaratacağı sonuçları çok iyi biliyor.

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İkili ilişkilerde zirveyi gören bu gerilimin bugün olması beklenen dışişleri bakanları görüşmesinin ardından, önce stabil hale gelmesi, ardından diplomatik kanallar açılarak inişe geçmesi beklenebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı


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