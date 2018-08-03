Deniz Zeyrek: Brunson konusunda Ankara’nın tavrı, İsmet İnönü’nünkine benziyor

Şehirlerarası otobüs seyahatlerine getirilecek yeni standartlar, tüm otobüs ve midibüslerin elektronik olarak izlenmesini, yolcuların kimliklerinin kaydedilmesini zorunlu kılarken yolda durup yolcu almayı ve koltuklar dolsun diye sefer saatini geçirmeyi yasaklıyor.