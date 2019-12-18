Deniz Zeyrek: BMC, Tank Palet’e 50 milyon dolar koyup 25 yılda 3 milyar dolar kazanacak

Yarısı Katar Ordusu’na ait olan BMC, sadece 50 milyon dolar yatıracağı TSK’ya ait bir fabrikada iki yılda 250 tank üretecek ve karşılığında 2 milyar 750 milyon dolar alacak. Bu rakam 10 yıl içinde 1000’i bulacak ve TSK kendi fabrikasında üretilecek bin tanka 11 milyar dolar ödeyecek. BMC’nin bu işten karı en az 1.1 milyar dolar olacak. İhracat hedefi olan 3 bin tankın satışı gerçekleşirse BMC’nin karı 3.3 milyar doları bulabilir.

– Anlayacağınız, BMC, Tank Palet’e 50 milyon dolar koyup 25 yılda 3 milyar dolar kazanacak.

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Karlı iş değil mi?

Deniz Zeyrek’in yazısı