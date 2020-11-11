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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Bizzat cumhurbaşkanı, Anadolu Ajansı’nın haber yapmasına karşı çıkmış

Ancak hükümete yakın medya kuruluşlarının tavrı farklıydı.

Onlar her zamanki gibi Anadolu Ajansı’nı referans aldılar.

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Anadolu Ajansı da bu konuda haber vermeyince topa girmediler.

Peki AA neden haber yapmadı.

O gece, Albayrak’ın danışmanları normal zamanlarda ‘muhalif’ diye etiketleyip muhatap dahi olmadıkları gazetecilere bile ‘istifa doğru’ bilgisini ulaştırırken AA’ya bu bilgiyi vermediler mi?

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Tabii ki verdiler. Hatta Anadolu Ajansı’nın bir an önce istifa haberi geçmesi için görüşmeler yaptılar.

Ancak Anadolu Ajansı yöneticileri Cumhurbaşkanlığı’ndan teyit almadan haberi geçmediler.

Ajans yönetiminin iletişimde olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı AA yönetimine ‘bizden haber bekleyin’ bilgisini verdiler.

Öğrendim ki bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın haber yapmasına karşı çıkmış.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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