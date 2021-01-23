Deniz Zeyrek: Biz ulaşamasak da Bakan Soylu’nun gereken adalete kavuşmasını diliyorum

Bana küfreden ve o küfrü paylaşanlar iktidar mensubu ve destekçisiydi. Mahkeme yüzü dahi görmedikleri gibi, iktidar gücünü kullanarak akreditasyon yasağı gibi mesleki olarak elimi kolumu bağlayan kararlara da ön ayak oldular.

Ne yazık ki iktidar cenahından birilerinin ağzından ya da kaleminden çıkan ‘hain’, ‘terörist’, ‘namussuz’, ‘şerefsiz’, ‘cibilliyetsiz’ gibi hakaretleri neredeyse her gün duyan, okuyan ama mahkemeye gittiğinde “düşünce özgürlüğü” yanıtını alan çok fazla tanıdığım var.

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Biz ulaşamasak da Bakan Soylu’nun gereken adalete bir an önce kavuşmasını diliyorum.

Zira o adalet hepimize lazım.

Deniz Zeyrek’in yazısı