Deniz Zeyrek: Bir zahmet, telefonunun imajını alıp yayın yapıp yapmadığına baksaydınız!

Keçiören’de 21 yaşındaki Sema Esen (Sosyal medyada bilinen adıyla Aleyna Çakır) isimli kadının erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bayılana dek dövüldüğü geceyi anlatan haberi okurken de o mesajı anımsadım.

Sabaha karşı saat dörtte, iki kişi genç bir kadının evine giriyor, biri kadını bayılana kadar dövüyor, baygın halini de Instagram hesabından canlı yayınlıyor.

Reklam

O iki psikopatın polis ifadelerini okuduğumda çok öfkelendim. Bir sürü yalanı art arda sıralamışlar.

Kadının çığlıklarını duyabiliyor musunuz?

Büyük ihtimalle acıdan bayılmak kurtuluşu olmuştur.

Reklam

Polis ve savcılık Ümit Uygun’un bütün sözlerini gerçek kabul etmiş olacak ki “hadi gidebilirsiniz” diyerek kendisine yol vermiş.

Bir zahmet, gözaltına alınan gazetecilere, siyasetçilere yaptığınız gibi, telefonunun imajını alıp Instagram yayını yapıp yapmadığına baksaydınız!

Deniz Zeyrek’in yazısı