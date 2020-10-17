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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Benim tanıdığım Berberoğlu, Türkiye’yi korumak için son bir fedakarlık yapar

Kendimize şu soruyu sormalıyız:

Bir ülkede hangisi Anayasal düzene daha çok zarar verir: AYM üyesi birinin aymazca, düşüncesizce paylaştığı bir mesaj mı bir mahkemenin Anayasayı tanımaması mı?

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Gerçekten de o kararları bekleyenlerin ya da verenlerin arzusu sadece Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapis yatması ise, Anayasa’yı hukuk devletini bu kadar yıpratmaya gerek yok.

Benim tanıdığım Enis Berberoğlu Anayasal düzeni, hukuk devletini ve Türkiye’yi korumak için son bir fedakarlık yapar, gider yatar ve milletin özgür iradesiyle kendisine teslim ettiği o koltuktan vazgeçer!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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