Deniz Zeyrek: Benim tahminlerim AK Parti açısından iyimsermiş

Benim şahsi gözlemim, CHP’nin İzmir ve Ankara’yı alacağı, İstanbul’u alamasa da Ekrem İmamoğlu’nun büyük çıkış yapacağı yönündeydi.
Ancak, AK Parti’yi yakından izleyen meslektaşlarımla sohbet ederken dinlediğim tablodan, benim tahminimin AK Parti açısından iyimser olduğu sonucunu çıkardım.
Söylediklerine göre AK Parti’ye gelen bilgiler Antalya’nın, Bursa’nın, Balıkesir’in bu seçimde el değiştirebileceğini gösteriyordu. Bunun en büyük gerekçesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil” diye özetlediği, iki partinin tabanında istenilen düzeyde birleşmenin olmamasıymış.