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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Başarılarıyla öne çıkan ülkelerde kararları kadınlar veriyor

Zaten duymuşsunuzdur ama ben bir kez daha tekrarlayacağım: Koronavirüs erkekleri kadınlardan daha çok vuruyor.

Sosyal ve kültürel alışkanlıklar bir yana, asıl bilimsel çalışmalar kadınların erkeklere nazaran ‘doğal’ bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

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Kesin olan bulgu şu: Kadınların bağışıklık sistemleri erkeklerin bağışıklık sistemlerinden daha güçlü. Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre erkeklerle kadınların bağışıklık sisteminde enfeksiyon hastalıklara karşı kadınlar lehine belirgin pozitif sonuçlar yaratan önemli farklılıklar var. 

Korona ile mücadele eden ülkeler arasında en çok Almanya, Tayvan, Yeni Zelenda gibi ülkeler başarılarıyla öne çıktı. Bu ülkelerin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Kararları kadınlar veriyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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