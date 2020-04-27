Deniz Zeyrek: AVM’siz de yaşanıyormuş

Siz de fark ettiniz mi? İki aydır AVM’siz bir hayat sürüyoruz. Demek ki mümkünmüş. Meğer her şeyi bulabileceğimiz mahallelerde yaşıyormuşuz.

Eczane, kasap, balıkçı, market, bakkal, medikal market, perdeci, avizeci, butik tuhafiye ve zücaciye dükkanı, berber, çiçekçi, kuru yemişçi, doğal/organik ürün dükkanı, mandıra, mezeci, fırın, restoran, dönerci, kebapçı, meyhane, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, sahaf, diş hekimi, sağlık noktası, veteriner kliniği…

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Aklınıza ne gelirse, hepsinden bir ya da birkaç tane var.

Deniz Zeyrek’in yazısı