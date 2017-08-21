Deniz Zeyrek: Atatürk heykeline saldıran biri için hemen ‘delidir deli’ denilmesi…

Sadece 2017’de kamuoyunun gündemine gelen altı saldırı yaşandı. Listeyi geçmişe doğru uzatıp canınızı sıkmak istemem. Ancak, Atatürk heykeline saldıran biri için hemen “delidir deli” denilmesi konusunda yaşadığım tuhaf ikilemi paylaşmak istiyorum.

Durum, “Türkiye’de Atatürk’e, heykellerine saldırıyorsan aklından zorun vardır” düşüncesinin yansıması ise bundan mutluluk duyarım.

Reklam

Ancak, “delidir deli” deyip geçmek, geri planında radikal selefi örgütlerin ya da PKK’nın olduğu ideolojik saldırıları hafife almak, geçiştirmek anlamına gelmez mi?

Deniz Zeyrek’in yazısı