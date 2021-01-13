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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Artık çok net görüldü ki cumhurbaşkanlığı koltuğu dahi rakiplere kaptırılabilir

Sistem, Erdoğan’ın güçlü olması açısından işe yaradı ama ülke idaresinde ciddi sorunlar getirdi. Ayrıca, seçimler konusunda da evdeki hesap çarşıya uymadı. İttifak zorunluluğu, ilk yerel seçimlerde bütün önemli büyük kentlerde muhalefetin kazanmasının yolunu açtı.

Artık çok net görüldü ki AK Parti açısından ilk Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde de yerel seçimlerdekine benzer bir sonuç ortaya çıkabilir, Cumhurbaşkanlığı koltuğu dahi rakiplere kaptırılabilir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçeği herkesten önce görmüş olacak ki şimdiden önlem almaya başladı. Erdoğan’ın son birkaç aydır attığı adımları herkes erken seçime yoruyor ama 2023 hazırlığı olduğunu düşünmek daha akılcı olur.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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