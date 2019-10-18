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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Amerikan medyası Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektupla dalga geçiyor

Amerikan medyası iki gündür ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupla dalga geçiyor.

TV programcıları, bağlantı yaptıkları muhabirlere ya da yorumculara veda ederken “I’ll call you later (seni sonra arayacağım)” diye bitiriyor ve ardından da kahkahalar başlıyor. İşyerlerinde sokaklarda, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde insanlar birbirlerine aynı şakayı yapıyor.

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Trump, sık sık gazetecilerle polemiğe giriyor, siyasi rakiplerini aleni aşağılıyor, daha da ileri gidip küfrediyor, dünya devi şirketleri ve medya kuruluşlarını yerden yere vuruyor. Yine de (her seferinde) Amerikalı akademisyenlerin, siyasetçilerin, gazetecilerin, hatta komedyenlerin diline doladığı, “bu kadar da olmaz” dediği yeni bir çıkış yapabiliyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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