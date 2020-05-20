Deniz Zeyrek: Aksakallı ve Temel gibi Yaycı da Akar’la karşı karşıya geldi ve kaybetti

Meslektaşım Nedim Şener, Cihat Yaycı’dan söz ederken konuyu 15 Temmuz’a getirdi ve Yaycı’nın da Korgeneral Zekai Aksakallı ve Orgeneral Metin Temel gibi isimlerle birlikte FETÖ’ye karşı mücadelede sembol bir isim olduğunu vurguladı. Üç general ve amiralin bir ortak özelliği de kamuoyunda çok popüler olmaları ve sevilmeleriydi.

Nedim konuşurken aklıma Aksakallı ve Temel paşaların akıbeti geldi.

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Hatırlayın: Aksakallı Paşa 2017’de Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınmış, daha kritik görevlere atanması gerekirken 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilmişti ve o yılki terfi ve atama kararlarının sürprizi sayılmıştı. Metin Temel ise Aralık 2018’de 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınıp Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine getirilmişti.

Üç komutanın da aynı şeyi yaşaması ne büyük tesadüf!

Deneyimli sayılabilecek bir Ankara gazetecisi olarak söyleyeyim: Görüş ayrılıklarının gerekçesi ne olursa olsun, kimin haklı olduğunun ya da üç general ve amiralin kamuoyundaki popülaritesinin hiç bir önemi yok. Aksakallı ve Temel gibi Yaycı da yeni sistem sayesinde hem Milli Savunma Bakanı hem Genelkurmay Başkanı gücünde olan Akar’la karşı karşıya geldi ve kaybetti.

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Deniz Zeyrek’in yazısı